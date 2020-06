Na acht maanden proefdraaien: overtreders fietszone riskeren nu boete Wannes Vansina

19 juni 2020

12u33 14 Mechelen Autobestuurders die fietsers voorbijsteken in het centrum van Mechelen, zullen daarvoor voortaan worden geverbaliseerd. Dat heeft het stadsbestuur beslist na een positieve evaluatie van de fietszone. “Er is een duidelijke mentaliteitswijziging bij alle weggebruikers”, stelt de burgemeester vast. Toch zijn er straten waar slechts zes automobilisten op tien achter de fietsers blijven. “Omdat de infrastructuur niet volgt”, meent de Fietsersbond.

De fietszone is sinds eind september een feit in de ganse binnenstad, goed voor 179 straten ofwel 30 kilometer weginfrastructuur. Acht maanden later, ten gevolge van de corona-uitbraak later dan gepland, heeft de stad nu een evaluatie klaar, met een aantal bijsturingen. “Sinds de invoering hebben we de situatie op het terrein goed opgevolgd. Ondanks het feit dat grondige mobiliteitswijzigingen in de stad vaak tijd vragen, zagen we vanaf de start meteen een duidelijke mentaliteitswijziging bij alle weggebruikers in onze stad”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld).

Anonieme tellingen

“Tegelijk is een grondige en systematische evaluatie onontbeerlijk”, vervolgt hij. “De politie heeft daarop met behulp van anonieme tellingen een duidelijk beeld kunnen schetsen van de situatie op het terrein. Die bevindingen zijn globaal gezien zeker positief.” De focus van de politie lag op de toegangsstraten Sint-Katelijnestraat, Frederik de Merodestraat, Veemarkt/Keizerstraat, Hoogstraat en IJzerenleen. In deze straten werd in november, januari en/of mei anoniem toezicht georganiseerd, telkens gedurende een periode van 2 uur (8 tot 10 uur ’s ochtends).

In de Sint-Katelijnestraat en op de Keizerstraat/Veemarkt bleken vier op vijf bestuurders zich aan de regels te houden. De Merodestraat scoorde beduidend slechter: slechts zes op tien automobilisten bleven achter de fietsers.

Boete

Om daar wat aan te doen, worden op zestien plaatsen in het centrum extra wegmarkeringen en signalisatieborden aangebracht om de regels extra in de verf te zetten. Daarnaast komt er extra communicatie, ook in het kader van een hoffelijkheidscampagne van de VSV die de stad onderschrijft. “In die context voorzien we ook extra informatieborden die elke weggebruiker – ook de fietsers - op zijn rechten en plichten wijst en zal ook op de social media van stad Mechelen opnieuw extra aandacht gaan naar de fietszone”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. “Na het aanbrengen van de extra signalisatie zal de politie ook niet langer louter sensibiliserend optreden. Overtreders zullen nu ook een boete mogen verwachten als ze zich niet aan de regels houden”, aldus nog burgemeester Vandersmissen. Overtreders riskeren dan een boete van 58 euro.

Fietsersbond

Volgens het stadsbestuur is de fietszone een succes, de Fietsersbond – die niet betrokken was bij de evaluatie - is dan weer kritisch. “Mechelen heeft nu een fietszone, maar wat is er voor de rest veranderd?”, vraagt voorzitter Luc Van Espen zich af. “De rammelkasseien zijn niet rechter komen te liggen, andere onveilige situaties zijn er ook niet door opgelost. Is het voor fietsers aangenamer dat wagens achter hen blijven hangen? Heel wat voelen zich opgejaagd.”

Volgens Espen moet de stad ervoor zorgen dat de weginfrastructuur aangepast is aan de fietszone, wat volgens de voorzitter nu niet het geval is in bijvoorbeeld brede straten als de Merodestraat of de Keizerstraat. Hij stelt de aanleg van asfaltstroken voor om het rijcomfort te verhogen én fietsers te tonen dat ze het midden van de rijbaan mogen gebruiken. “Zo creëer je een karrenspooreffect, wat bij het middeleeuws karakter van de stad past.”

Fietsvrij

Wat ook steekt bij de Fietsersbond is dat de Bruul en de Vismarkt recent deels fietsvrij werden gemaakt. “Dit geeft een wrang gevoel. Enerzijds voeren ze een fietszone in, maar anderzijds bannen ze de fietser. Wat willen ze nu? De maatregelen werden genomen in het kader van corona, maar ik ben bang dat het zo zal blijven.”