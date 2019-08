Na 73 jaar sluit kantoorwinkel New Mispelters de deuren Wannes Vansina

26 augustus 2019

14u27 0 Mechelen Over een maand valt het doek over New Mispelters, de bekende kantoorwinkel in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen. Het pand is verkocht. Uitbater Oswald Vansintejan is 68 jaar, maar gij denkt nog niet aan zijn pensioen. “Ik hoop nog twee jaar verder te mogen werken. Ik doe het te graag.”

Mispelters werd in 1946 opgericht door Eduard Mispelters aan de Wollemarkt. Enkele jaren later verhuisde hij de zaak naar de Sint-Katelijnestraat, een pand dat tot dan dienst had gedaan als een pakhuis van voormalige voedingsgroothandel Huyghebaert. Het was een andere tijd. “Ik vermoed dat ze toen schrijfmachines en stencilmachines verkochten”, vertelt de huidige uitbater.

De zoon van Eduard Mispelters en diens echtgenote namen de zaak over en gaven die op hun beurt weer verder aan hun zoon Eric Mispelters, die tot voor kort nog actief was in de zaak. Vansintejan ging er in 1988 aan de slag als bediende-vertegenwoordiger. Hij was al langer actief in de branche en verkocht als jongeling kantoormeubelen voor de Italiaanse multinational Olivetti. “Ik ging naar klanten. Dat was toen pionierswerk.”

“Dubbel gevoel”

In 2001 ging het mis. Mispelters ging failliet, Vansintejan deed zijn intrede als vennoot en de naam veranderde in New Mispelters. Maar ook aan New Mispelters komt nu een einde. Het vertrouwde pand werd door de eigenaar verkocht. “Aan dMVA, het bekende architectenbureau dat nu aan de Melaan gevestigd is. Ze komen hier met een kantoor, boven komen twee lofts. Ikzelf ben 68 jaar. Dan is het einde verhaal.”

In New Mispelters vind je zowat alles wat je in je kantoor nodig hebt, uitsluitend van A-merken. Blikvangers waren de ergonomische bureaustoelen en de penshop met handgemaakte pennen van Visconti. Sinds mei houden we een uitverkoop. “Het is een dubbel gevoel. Als je iets graag doet, dan stop je niet graag.”

Service

Ondanks de stopzetting denkt hij dan ook nog niet aan zijn pensioen. “Ik wil nog twee jaar verder doen als mijn gezondheid dat toelaat. Naar de juiste formule ben ik nog op zoek. Ik heb service altijd hoog in het vaandel gedragen, maar waar vind je dat nog? Je moet meer en meer zoeken naar de juiste man op de juiste plaats. Het enige dat nog telt is de prijs, terwijl het juiste advies zo belangrijk is.”

Vansintejan wil na september onder een andere vorm de juiste printers, kopieerapparaten en onderhoudscontracten aan de juiste man brengen. Ergonomische meubelen zijn zijn stokpaardje. “Dat is belangrijk voor de maatschappij. Er is te weinig belangstelling voor en dat is spijtig. Als je er als bedrijfsleider niet in investeert, riskeer je nochtans dat je bediende zal uitvallen en dan kost je dat ook geld. Het juiste ergonomische meubel zorgt bovendien voor een veel aangenamere sfeer.”

De klassieke bureaus zijn volgens hem overigens passé. “De toekomst zijn elektrische bureaus die in de hoogte versteld kunnen worden, zodat je zowel zittend als staand kan werken.”