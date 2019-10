Na 20 jaar krijgt ereburgemeester Bervoets zijn buste Wannes Vansina

01 oktober 2019

20u32 0 Mechelen Bijna twintig jaar na zijn afscheid als burgemeester van Mechelen heeft Geert Bervoets dinsdagavond zijn borstbeeld mogen onthullen. Hij twijfelde lang of hij er wel een wilde. “Ik heb een afkeer van al wat naar persoonsverheerlijking zweemt.” Al was hij uiteindelijk toch blij te hebben ingestemd.

De stad heeft de traditie om ereburgemeesters te huldigen met een buste in de raadzaal van het stadhuis. Sowieso kon Bervoets er pas een krijgen na zijn afscheid van de gemeenteraad, maar ook daarna ging er nog heel wat tijd over. Ook omdat hij zelf twijfelde.

“Ik heb het altijd wat moeilijke met lofwoorden en eerbetoon, dat maakt mij wat verlegen. Ik vind ook dat politici zich een beetje bescheidener en met meer zelfrelativering mogen opstellen”, sprak Bervoets de genodigden, waaronder ook oud-burgemeesters Jos Van Roy en Georges Joris, toe.

“Uiteindelijk heb ik mij toch laten verleiden. Gelukkig misschien, om de lange traditie die in onze stad bestaat niet te onderbreken. Alle burgemeesters van de 20ste eeuw op een na zijn aanwezig in de raadzaal. Hun geest is nog zichtbaar.”

“Gedaan wat ik kon”

Bervoets wilde geen balans maken van zijn burgemeesterschap van 1 januari 1995 tot 1 januari 2001, maar citeerde de Franse president François Mitterrand. “Ik heb gedaan wat ik kon.” Al bevestigde hij wel een cliché. “Burgemeester zijn is het mooiste politieke mandaat dat er is.”

Hij koos voor beeldhouwster Winke Besard. Heel bewust, omdat vrouwen nog altijd niet de plek krijgen die ze verdienen. “Bedankt om van mij iets treffelijks te maken”, bedankte hij haar met een kwinkslag.

Subtiel

De kunstenares vond het geen eenvoudige opgave. “Hij heeft een heel subtiel portret. Het was moeilijk om de hartelijke mens die hij is niet te streng te maken. Hij is toch vijf à zes keer moeten terugkomen, maar dat was een heel leuke ervaring. Ik heb hem leren kennen als een zacht, warm en intelligent man en heb dat tot uitdrukking proberen brengen.”