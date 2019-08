N-VA boos over tweetalige brief aannemer Wannes Vansina

20 augustus 2019

09u42 0

De N-VA is niet te spreken over een brief die een Antwerpse aannemer richtte aan de bewoners van sociale woningen in de Theo Vinckxlaan in Walem. Daarin informeert de aannemer zowel in het Nederlands als het Frans over “een rondgang voor het aftoetsen van de opleveringspunten uit de bouwfase”. Mechels gemeenteraadslid Marc Hendrickx is niet te spreken over de brief. “Meer en meer groeit de overtuiging dat wie een sociale woning krijgt van de gemeenschap, iets mag terugdoen. Bijvoorbeeld de taal spreken. Dit is een volkomen verkeerd signaal van de aannemer, maar verantwoordelijk is natuurlijk de Duffelse Volkswoningen. Onbegrijpelijk”, zegt Hendrickx. Voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij en partijgenoot van Hendrickx Theo Boel spreekt dat tegen. “Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Dit kan uiteraard niet en hij zal daar ook op aangesproken worden.” De opsteller van de brief wenste voorlopig niet te reageren.

