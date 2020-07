Muzikale bakfiets rijdt deze zomer door Mechelen: “Intieme concerten naar de Mechelaar brengen” Antoon Verbeeck

04 juli 2020

15u19 0 Mechelen De bakfiets met de mobiele dj van het initiatief Muziek op Wieltjes deed zaterdag zijn intrede in Mechelen. Op vrijdagavond, tussen 20 en 22 uur, rijdt Muziek op wieltjes langs verschillende wijken in Mechelen. Op deze manier wil De Zomer is van Mechelen de muziek naar alle Mechelaars brengen.

“Het parcours van de dj is uitgestippeld in samenspraak met verschillende partijen, zoals Woonpunt Mechelen”, vertelt Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen. “Intieme bakfietsconcerten die van wijk tot wijk trekken, dat is Mechelen op z’n best. We vergeten daarbij ook de meest kwetsbaren niet en organiseren concerten in verschillende sociale woonwijken. We brengen de cultuur en muziek letterlijk náár de Mechelaar, brengen buren samen, en halen mensen uit hun isolement. Als stad mogen we trots zijn op deze initiatieven.”

Duurzame fiets

DJ Caravan neemt een uitgebreid repertoire mee op zijn bakfiets. De fiets, uit gerecycleerde materiaal, werd vervaardigd in een ecologische werkplaats die 100 procent op zonne-energie werkt. Tot eind augustus bolt de bakfiets door Mechelen. Houd de website, Facebook en Instagram van De Zomer is van Mechelen in de gaten voor al het laatste nieuws over Muziek op Wieltjes en andere evenementen.