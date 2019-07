Muziek uit de oude doos zorgt voor volle dansvloer Wannes Vansina

09 juli 2019

Wie houdt van oldies, moest dinsdag op het Cultuurplein zijn. Mechelen Feest organiseerde er ‘Muziek uit de Oude Doos’, voor jong maar vooral toch voor oud. Het doel van het evenement was ook 55-plussers en ouderen actief te betrekken tijdens de festivalzomer. Eerst genoten de ingeschevenen van een barbecue, vervolgens kon iedereen luisteren naar en dansen op de muziek van The Retroos. Hier en daar was een klacht te horen over de trage bediening of de niet altijd stemvaste zanger, maar dat kon de algemene pret absoluut niet drukken. Het was ook prima dansweer, zeker in vergelijking met de zinderende hitte van vorig jaar. Na afloop besloot menig bezoeker: ik kom volgend jaar terug.