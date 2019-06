Museum Hof van Busleyden opent nieuwe ruimte ‘Back to Black’ Wannes Vansina

21 juni 2019

Kunnen we vandaag opnieuw de kleur zwart maken op basis van de kleurrecepten uit de Bourgondische periode? Die vraag is het uitgangspunt van ‘Back to Black’, een nieuwe ruimte in het Mechelse museum Hof van Busleyden. Een van de meest opvallende elementen in de ruimte is het collaboratief kunstwerk van hedendaagse kunstenares Claudy Jongstra, waarbij ze samen met onderzoekers aan de slag ging om recepten van toen opnieuw te maken. ‘Expanding Field’ gaat in dialoog met de 16e-eeuwse werken van oude meesters in de ruimte. “Back to Black is de eerste zaalwissel sinds de opening van het museum. Na de Wünderkammer staat ook deze ruimte in het teken van Bourgondisch meesterschap, maar nog meer staan participatie en onderzoek centraal. In de 16de eeuw was de kleur zwart een statussymbool voor de Bourgondische elite, maar wat betekent het voor ons vandaag”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer. De ruimte is vanavond voor het eerst te zien tijdens de Mechelse Museumnacht.