Museum Hof van Busleyden krijgt Mechelse kokosnootbeker in bruikleen Wannes Vansina

02 september 2019

11u35 0

“Dit is een zeer waardevol stuk omdat het exact verbeeldt waar het tijdens die vroege Renaissance om draaide. Het exotische van verre windstreken werd bereikbaar dankzij humanisten als Van Busleyden die zich interesseerden voor kunst, wetenschap en ontdekking van de wereld.” Schepen van Cultuur Björn Siffer is wat blij met de zeldzame kokosnootbeker die door een fonds van de Koning Boudewijnstichting langdurig in bruikleen wordt gegeven aan Museum Hof van Busleyden. De beker uit 1602 bestaat uit een in zilver gevatte kokosnoot op een hoge voet met een deksel. Hij is wellicht vervaardigd door de Mechelse zilversmeden Dirk I of Dirk II van Eyck. Die familie was minstens drie generaties lang actief in Mechelen, een belangrijk zilvercentrum in die tijd. De beker maakt al sinds de opening deel uit van de permanente tentoonstelling en was tot voor kort eigendom van een Brusselse galerij.