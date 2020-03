Museum Hof van Busleyden breidt

Wannes Vansina

25 maart 2020

12u13 0

Het Mechelse stadsmuseum Hof Van Busleyden breidt het online aanbod uit en maakt het gratis toegankelijk. “Het is belangrijk dat niet alles wegvalt. Mensen hebben nood aan een uitlaatklep. De digitale content van het museum zorgt niet alleen voor ontspanning en afleiding, maar is nog leerrijk ook”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Het gaat onder meer om luisterverhalen van Margareta Van Oostenrijk, Hiëronymus Van Busleyden en Keizer Karel voor kinderen en om opnames van de gespreksavonden in The Neverending Park. “Het online museumaanbod wordt de komende dagen en weken verder aangevuld”, aldus Cultuurschepen Björn Siffer. Het museum in huis halen kan via deze link.