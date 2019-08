Muizen krijgt het eerste 3D zebrapad: “Door de optische illusie gaan chauffeurs sneller afremmen” Tim Van der Zeypen

30 augustus 2019

14u45 0 Mechelen Het eerste 3D zebrapad van de stad Mechelen ligt in Muizen. Met de optische illusie hoopt de stad dat chauffeurs sneller gaan vertragen aan de oversteekplaats. Het bekijkt nu ook of er in de toekomst nog andere 3D-zebrapaden zullen bijkomen.

Het zebrapad werd aangebracht in aanloop van de start van het nieuwe schooljaar op de Magdalenasteenweg ter hoogte van GO! Basisschool De Bel. “We maakten de beslissing al een tijdje terug en hebben steeds aangedrongen om dit nog voor 1 september in orde te brengen. We zijn dan ook enorm blij dat de aannemer hiervoor heeft gezorgd”, vertelt schepen van openbare werken Patrick Princen (Groen).

Door het 3D- effect wordt er een optische illusie gecreëerd zodat het lijkt dat het zebrapad net boven de weg zweeft. “Chauffeurs gaan hierdoor sneller vertragen”, gaat Princen verder. “Zo hopen we op meer verkeersveiligheid.” Nog volgens de schepen koos de stad op vraag van de politie om het zebrapad niet helemaal door te te trekken maar het halverwege te laten stoppen. “Dit zodat autobestuurder niet te bruusk gaan remmen”, verduidelijkt Princen.

Positief initiatief

Bij GO! Basisschool De Bel vinden ze het initiatief van de stad een bijzonder goed initiatief en juichen ze het nieuwe zebrapad toe. “Op zich liggen wij met onze school in een rustige straat maar in de buurt zijn wel heel wat gevaarlijke, drukke en zwaar bereden wegen. Die maken het voor onze studenten die met de fiets of te voet naar school komen onveilig”, reageert directeur Iris Rits van de basisschool.

De school schreef zich eerder ook al in voor de schoolstraat. Een recent project van de stad omtrent verkeersveiligheid in de buurt van scholen. Zo kan je de tijdens de piekuren, een kwartier voor én na de schooluren, de straat niet inrijden met de auto. Tijdens die tijdstippen worden de straten namelijk afgesloten met nadarhekken en mogen enkel fietsers, voetgangers en hulpdiensten in de straat.

Meerdere locaties

In Mechelen is dit het eerste 3D zebrapad. Of er in de toekomst nog meerdere gaan bijkomen, wordt nog bekeken. “Het is een origineel experiment maar wel een dat we in de gaten gaan houden”, besluit Princen. “Indien het een juist effect heeft op de verkeersveiligheid gaan we zeker nagaan of we er nog meerdere kunnen plaatsen in de buurt van scholen of gevaarlijke verkeerspunten.”

Naar verluidt wordt er momenteel bekeken of een 3D zebrapad nuttig zou zijn in de andere Mechelse deelgemeente Hombeek.