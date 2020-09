MUG belandt aan verkeerde kant van paaltjes: “Chauffeurs rijden zich hier vaak vast” Wannes Vansina

21 september 2020

18u14 0 Mechelen Een MUG en ambulance belandden maandagochtend aan de verkeerde kant van de paaltjes in de Nijverheidstraat in Mechelen. Buurtbewoners klagen dat ook vrachtwagens zich vaak in hun straten vastrijden.

Zowel de brandweer als de ziekenwagen waren opgeroepen voor een interventie in de Welvaartstraat. De pompiers reden juist, maar de ambulanciers kwamen voor de knip te staan en moesten te voet met de brancard verder, al was dat gelukkig niet al te ver.

Het was niet de eerste keer dat hulpdiensten aan de verkeerde kant belandden, al was dat volgens onze informatie wel geleden van kort na de plaatsing van de nog steeds omstreden paaltjes in de Nijverheids- en Paardenkerkhofstraat in 2015.

“Dat wagens zich vastrijden, is dagelijkse kost”, zegt bewoner Metin. “Zeker elke maand rijdt zich een vrachtwagen vast, soms met beschadigingen aan wagens tot gevolg.” Volgens de man zorgden de paaltjes vorig jaar ook voor problemen bij de brand in de Oude Weverij.

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke wil nogmaals een communicatie doen naar de veiligheidsdiensten om hen erop wijzen dat daar paaltjes staan zodat ze hun rijroutes indien nodig kunnen aanpassen.

“Maar ze staan daar nu vijf jaar. Ze zouden toch bekend moeten zijn en het staat duidelijk aangegeven met verkeersborden. Als er fout wordt gereden, dan heeft dat meestal te maken met niet geüpdatete GPS-systemen, maar daar kunnen wij als stad weinig aan doen.”