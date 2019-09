Motorrijder komt om het leven bij ongeval op E19 Tim Van der Zeypen

12 september 2019

13u00 0 Mechelen Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid in de richting van Brussel is donderdagvoormiddag een motorrijder gebotst met een personenwagen. Het slachtoffer, een man uit Brasschaat, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.45 uur. Volgens de eerste vaststellingen van de Antwerpse politie merkte de motorrijder, de personenwagen vermoedelijk te laat op. Door de klap werd de motorrijder weggeslingerd en belandde het slachtoffer op de grond. Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen massaal ter plaatse. Een MUG-arts probeerde het slachtoffer nog te reanimeren maar zonder succes. Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen.

Veel file

Door het ongeval en de vaststellingen van de Antwerpse wegpolitie werden drie rijvakken van de autostrade afgesloten voor het verkeer. Dat kon enkel nog door via de pechstrook. Dit zorgde voor heel wat verkeersellende. Vanuit Kontich was het op een gegeven moment ruim een uur aanschuiven tot Mechelen-Noord. Het Vlaams Verkeerscentrum riep daarom chauffeurs op om vanuit Antwerpen via de N16 en de A12 naar Brussel te rijden. die vanuit Antwerpen naar Brussel moesten om via de A12 te rijden.

Zowel de motorfiets als de wagen moesten worden getakeld. Na de takeling en de vaststellingen van de politie, mocht het verkeer opnieuw door. Dat gebeurde omstreeks 13.00 uur. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt wel nog voor heel wat vertragingen op de E19.