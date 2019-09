Motorrijder en autobestuurder verliezen rijbewijs na straatrace op autoloze zondag TVDZM

23 september 2019

10u15 6 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft zondagnamiddag het rijbewijs ingetrokken van een 35-jarige autobestuurder en een motorrijder (25). De twee werden geverbaliseerd voor een straatrace tussen de Brusselpoort en het voormalige ziekenhuis op de Mechelse binnenring (R12).

De autobestuurder en de motorrijder werden opgemerkt aan het kruispunt van de Brusselpoort omstreeks 14.45 uur. Op dat moment waren de straten in het Mechelse centrum autoluw gemaakt voor autoloze zondag. “En bevonden er zich dus zo heel wat gezinnen waaronder voetgangers en fietsers op de weg”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het was de bestuurder van de wagen die als eerst in het vizier van een politiepatrouille kwam, omdat hij een gehaaste indruk gaf en de motorfiets langs rechts inhaalde. Aan de verkeerslichten maakten beide chauffeurs oogcontact met elkaar. “En lieten ze hun voertuigen in vrijloopstand hoge toeren maken”, gaat Van de Sande verder. “Toen het licht op groen sprong, vertrokken beide voertuigen met gierende banden.”

Wheelie

De motorfietser deed bij het vertrekken een wheelie. Zo’n 250 meter verder moesten beide chauffeurs al opnieuw stoppen, door het rode verkeerslicht in de buurt van het voormalig Sint-Maartenziekenhuis, op het kruispunt van de Van Benedenlaan, de Willem Rossierstraat en de Schuttersvest.

“De voertuigen werden aan de kant gezet en werden geverbaliseerd voor straatracen”, besluit Van de Sande. “Op beslissing van het parket werd zowel het rijbewijs van de 35-jarige autobestuurder als dat van de 25-jarige motorrijder onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.”

De twee zullen het binnenkort mogen gaan uitleggen bij de politierechter.