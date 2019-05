Motorrijder (22) gewond TVDZM

21 mei 2019

09u50 0

Bij een verkeersongeval in de Adegemstraat is een 22-jarige motorrijder gewond geraakt. De twintiger was betrokken bij een aanrijding met een personenwagen. De motorrijder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.