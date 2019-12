Motorblok van autobus brandt uit TVDZM

05 december 2019



Op de Putsesteenweg (N15) op de grens van Mechelen met Sint-Katelijne-Waver is er vanavond brand uitgebroken in het motorblok van een autobus van De Lijn. De chauffeur kon zijn wagen net op tijd aan de kant zetten. De inzittenden geraakten tijdig uit de bus. Niemand raakte gewond. De brandweer werd opgeroepen en kwam ter plaatse. De brand was snel geblust. Door de brand werd de rijbaan richting Mechelen afgesloten tussen het rondpunt ter hoogte van supermarkt Colruyt en het kruispunt met IJzerenveld. De autobus raakte beschadigd. Een takeldienst zal de autobus moeten komen takelen.