Moslimgemeenschap eert zorgverleners Sint-Maarten: “Met de wil van God en jullie inspiratie komen we hier zeker door” Wannes Vansina

01 mei 2020

18u05 0

Een vertegenwoordiging van de Mechelse moslimgemeenschap heeft vrijdag een bezoek gebracht aan AZ Sint-Maarten. Het tiental bezoekers had lof bij voor de zorgverleners die zich dag in dag uit inzetten voor de coronapatiënten alsook fruit en koekjes. Met het initiatief wilden de Mechelse Moskee, Al Buraq en Stichting Al-Ikhlaas hen bedanken voor hun goede zorgen. “Deze dag hebben we symbolisch gekozen: vrijdag is een belangrijke dag voor de moslims, 1 mei voor iedereen”, zegt Mohamed Benamar van de Mechelse Moskee. Hij dankte de zorgverleners voor hun inzet. “Met de wil van God en jullie inspiratie komen we hier zeker door. Inshallah.”