Moskeeën sluiten twee weken omwille van COVID-19: “Veiligheid staat voorop” Wannes Vansina

21 juli 2020

16u55 0 Mechelen De drie Mechelse moskeeën hebben na gezamenlijk overleg beslist om de deuren te sluiten omwille van de nieuwe opmars van het COVID-19-virus. Dat vanaf vandaag dinsdag voor zeker twee weken. “Daarna zullen we evolueren”, zegt Mohamed Benamar, voorzitter van de Mechelse Moskee.

Sinds dinsdag zijn de gelovigen niet meer welkom in de drie moskeeën: de Mechelse Moskee, Al Ikhlaas en Al Buraq. “De afgelopen dagen zijn er vijf moslimbroeders opgenomen in het ziekenhuis na positief getest te hebben op Covid-19. Momenteel is men bezig te achterhalen met wie deze personen in contact zijn gekomen. Moge Allah hen spoedig genezen”, meldde Al Buraq dinsdagnamiddag op zijn Facebookpagina

Bij Al Buraq kregen we niemand te spreken, maar de voorzitter van de Mechelse Moskee bevestigde de beslissing. “We hebben de beslissing genomen om de moskeeën twee weken te sluiten en dan te evalueren”, licht Benamar toe.

Waarschuwing

Dat er vijf moslims werden opgenomen in het ziekenhuis, kan hij niet bevestigen. “We zien de stijgende cijfers, maar weten niet wie ziek is en hoeven dat niet te weten, maar naar horen vertellen zijn daar mensen van de Marokkaanse gemeenschap bij. Om het virus geen kans te geven, sluiten we de moskeeën. Het was een moeilijke beslissing, maar de veiligheid van de mensen staat voorop. Er is veel begrip van onze bezoekers. De mensheid gaat boven alles.”

Volgens Benamar is het ook een signaal en waarschuwing dat het virus niet weg is. “Wij zijn misschien de eerste, mogelijk gaan er nog instanties maatregelen nemen. Er zijn verschillende plaatsen waar mensen samenkomen.”

Zeven besmettingen

Volgens de recentste cijfers van Sciensano zit Mechelen vooralsnog onder het alarmpeil. Op een week tijd werden bij de inwoners zeven besmettingen vastgesteld.