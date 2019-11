Moose Bar terug open vanaf 22 november Wannes Vansina

05 november 2019

16u42 0 Mechelen Moose Bar keert terug naar Mechelen. Het populaire après-skiconcept van de Hasseltse club Versuz zal opnieuw een chalet bouwen op het Douaneplein waar bezoekers vanaf 22 november helemaal kunnen ‘losgehen’ op ambiancemuziek.

De Moose Bar in Hasselt opent nu donderdag 7 november al de deuren naast Versuz. Nieuwe gaststeden Aalst en Herentals volgen een week later, vervolgens is het de beurt aan Mechelen. Net zoals vorig jaar komt er een grote skihut op het Douaneplein. “Er komen opnieuw authentieke en oergezellige massiefhouten skihutten, ingekleed met dierenhuiden en winters gedecoreerd. Binnen schalt vrolijke après-skimuziek door de boxen en vloeit het bier rijkelijk. Drankjes worden geserveerd door jongens en meisjes in lederhosen”, belooft de organisator.

Optredens

Hoewel de agenda voorlopig anders doet uitschijnen, zullen niet alleen dj’s voor de muziek zorgen. “De hele winter lang komen schlager- en ambiancezangers langs voor liveoptredens.” Moose Bar zal geopend zijn van donderdag tot zaterdag vanaf 19 uur. Als de bar veel succes heeft, dan blijft hij waarschijnlijk open tot maart. Nieuw is dat er dit jaar ook halve liters alcoholvrij bier worden geschonken. Meer info op de Facebookpagina.