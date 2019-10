Moordverdachte woont als dakloze in Mechelen Vlaams Belang voerde hem op om gebrekkige opvang aan te klagen Wannes Vansina

04 oktober 2019

20u51 0 Mechelen Een 64-jarige Antwerpenaar die door Interpol gezocht wordt voor een brutale moord in Maleisië, woont sinds enkele maanden als dakloze in Mechelen. Het gerecht is op de hoogte, maar kan niks doen omdat België geen onderdanen uitlevert aan het land in het zuidoosten van Azië.

Begin maart werd de Ierse computerprogrammeur Brian Patrick O’ Reilly vermoord teruggevonden in zijn luxeflat op het eiland Penang. Het slachtoffer werd vastgebonden en met een wokpan op het hoofd geslagen. Hij had steekwonden in zijn buik en nek. Bij zijn levenloze lichaam een briefje: ‘I respect the police and still do but justice sometimes has to be gained. I hate you mafia killing scammers. I love my girl and she is dead.’ (‘Ik respecteer de politie nog altijd, maar soms moet gerechtigheid worden verkregen. Ik haat jullie, maffieuze moordende oplichters. Ik hou van mijn meisje en ze is dood).

“Vermoord door collega”

De Maleisische politie zag op bewakingsbeelden vier personen het gebouw binnenlopen, waaronder Thierry V. Hij bevestigt dat hij daar aanwezig was. “Ik had een opdracht op de werf aanvaard in Penang en was daar vijf dagen. De manager is vermoord door een van mijn ‘collega’s’. Ik heb het slachtoffer gevonden, samen met iemand van een vastgoedkantoor. Ik heb zelf nog aangedrongen op de komst van een slotenmaker om de deur te openen. Mijnheer O’ Reilly lag in de slaapkamer. We waren beiden in shock!”

“Vervolgens ben ik teruggekeerd naar Cambodja, waar ik op dat ogenblik woonde. Ik ben daar opgepakt en heb 52 dagen in detentie gezeten. Twee Cambodjaanse officieren hebben mij in opdracht van Interpol verhoord, vervolgens ben ik gedeporteerd naar Londen.” Zijn vermelding op de rode lijst van Interpol schrijft hij dan ook toe aan “een vergetelheid van de Maleisische politie”.

Interpol

“Bij mijn aankomst in Mechelen en mijn vraag om te mogen verblijven in de noodopvang voor daklozen op de Wollemarkt, ben ik verhoord door de politie. Ik denk niet dat ik op vrije voeten zou zijn indien ik effectief zou worden gezocht door Interpol. Ik mocht echter beschikken.”

Of hem dat echt vrijpleit is een andere zaak. “Gezien de Belgische nationaliteit van betrokkene, kan hij niet door België aan Maleisië worden uitgeleverd”, aldus het Antwerpse parket. Er bestaat immers geen uitleveringsverdrag.

Vlaams Belang

Dat de voormalige leerkracht lichamelijke opvoeding na ruim twintig jaar in Zuidoost Azië te hebben gewoond in Mechelen belandde, is geen toeval. Wil hij zijn leefloon van 913 euro krijgen, dan moet hij zich aanmelden bij het OCMW van zijn laatste woonplaats en dat is Mechelen. Vlaams Belang voerde de man vrijdagochtend nog op om aan te tonen dat de stad Mechelen te weinig doet met betrekking tot daklozenopvang. “Als we geweten hadden van de verdenking, dan hadden we dat niet gedaan. Dat spreekt vanzelf”, aldus Frank Creyelman.