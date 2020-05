Mondmaskers verplicht op rechtbank: “We stellen er ter beschikking in ruil voor vrijwillige bijdrage aan Kom op tegen Kanker” Tim Van Der Zeypen

15 mei 2020

11u45 0 Mechelen Wie vanaf vandaag op de rechtbank in Mechelen moet zijn, is verplicht om een mondmasker te dragen. “Anders kom je de rechtbank niet in”, klink het streng. Aan de bezoekers wordt gevraagd om mondmaskers mee te nemen van thuis maar de rechtbank stelt er ook zelf ter beschikking.

Voor de mondmaskers vraagt de rechtbank een vrijwillige bijdrage van één euro. Die bijdrage zal nadien worden geschonken aan Kom op tegen Kanker. Diezelfde richtlijn geldt ook de rechtbanken in Antwerpen en in Turnhout. De wegwerpmondmaskers zijn te verkrijgen na het aanmelden in de Mechelse Stadsschouwburg.

Iedereen die op de rechtbank aanwezig moet zijn, is sinds begin deze week verplicht om zich eerst gaan aanmelden aan het onthaal van de Stadsschouwburg. Advocaten, slachtoffers en beklaagden kunnen daar ook hun zaak afwachten met de social distancing in het achterhoofd.

Iedereen

De Mechelse rechtbank benadrukt nogmaals dat iedereen zich eerst moet gaan aanmelden in stadsschouwburg, schuin tegenover de rechtbank. “Ook wanneer je op de griffie een dossier moet gaan inkijken of zelfs wanneer je maar even op de rechtbank moet zijn”, luidt het nog.

Na de aanmelding of wanneer de zaak kan worden behandeld, krijgt de aanmelder een toegangsbewijs. Enkel met dit bewijs kan en mag je de rechtbank betreden. De Dienst Algemene Beveiliging (DAB), die instaat voor het beveiligen van het gerechtsgebouw, zal hierop streng toezien.

Ondanks de huidige coronacrisis is het werk in de rechtbank steeds kunnen blijven doorgaan. Al dan niet beperkter dan anders en met de nodige maatregelen, met videolinken en de harde inzet van alle medewerkers en magistraten. Vanaf maandag zal rechtbank volwaardig kunnen worden opgestart en zullen er opnieuw meer inleidings-, familiale- en correctionele zittingen kunnen doorgaan.