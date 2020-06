Mondmaskers morgen met tien dagen vertraging geleverd: “Komend weekend moet elke Mechelaar er een hebben” Wannes Vansina

02 juni 2020

16u22 0 Mechelen Veel Mechelaars zitten er al een tijdje op te wachten en vanaf vrijdag komen ze er ook, de mondmaskers die het stadsbestuur hen beloofde. De levering liep vertraging op.

De stad bestelde 100.000 mondmaskers bij Think Pink. Deze zouden op 22 mei worden geleverd, maar dat ging niet door. Morgen woensdag zouden ze wel bij de stad moeten aankomen.

“Spijtig genoeg later dan voorzien, omwille van de overbevraging van de borstkankerorganisatie door de lokale besturen”, verklaart burgemeester Alexander Vandersmissen.

“Achter de schermen hebben we logistiek natuurlijk alles al in gereedheid gebracht opdat de bedeling snel en efficiënt kan gebeuren. Stadsmedewerkers hebben de enveloppen met de juiste aantallen en types per huishouden klaargelegd in het stadsmagazijn.”

De komende dagen worden de 36.399 enveloppen gevuld, de bedeling zelf start vrijdag. “Onze ambitie is in elk geval dat komend weekend alle Mechelaars hun gratis Mechels mondmasker hebben.”

Eerder bedeelde de stad al wel 30.000 mondmaskers bij kwetsbare doelgroepen.