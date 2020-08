Mondmaskerplicht blijft van kracht in handelscentrum Wannes Vansina

26 augustus 2020

20u38 0 Mechelen Na de opheffing van de algemene mondmaskerplicht door de gouverneur heeft Mechelen een nieuwe zone afgebakend waarbinnen een mondmaster te alle tijde dient te worden gedragen. “Een mondmaskerplicht in deze zone blijft in deze fase noodzakelijk”, zegt de burgemeester.

De mondmaskerplicht geldt in het handelscentrum van de stad (zie kaartje). Deze zal met signalisatie worden afgebakend. “Indien zou blijken dat er zich op bepaalde plaatsen problemen voordoen, zullen we niet aarzelen om bijkomende zones af te bakenen in functie van de gezondheid van alle Mechelaars”, waarschuwt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De politie zal toezien op de correcte toepassing van de regels. “Steeds met gezond verstand. Als je bijvoorbeeld ’s nachts in je eentje over de Bruul loopt, moet je uiteraard geen mondmasker dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Mechelaars ook in deze fase burgerzin aan de dag zullen leggen en het voorbeeld zullen geven.”