Mondmasker ook verplicht bij bezoek aan strand Wannes Vansina

29 juli 2020

Het dragen van een mondmasker is vanaf vandaag woensdag overal verplicht in provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen, zelfs op het strand. Ook op het zand moet je een kapje op tijdens elke verplaatsing, behalve als je je vanaf je ligplaats verplaats naar het water. Ook liggen of zitten kan zonder, en ook tijdens het uitoefenen van een sportactiviteit elders op het domein moet het mondmasker niet. De verplichting geldt vanaf de leeftijd van twaalf. Bezoekers dienen nog altijd hun tickets op voorhand online te kopen. Er zijn dagelijks 750 plaatsen.