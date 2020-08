Mogen patiënten AZ Sint-Maarten hun gsm binnenkort ‘s nachts niet meer opladen?: ziekenhuis overweegt striktere regels na nachtelijk brandje door oververhitte batterij Tim Van Der Zeypen

26 augustus 2020

17u15 0 Mechelen Het AZ Sint-Maarten in Mechelen overweegt striktere maatregelen na een klein brandje op een afdeling van het ziekenhuis. In de nacht van dinsdag op woensdag veroorzaakte een oververhitte gsm-batterij heel wat rook. Vijftien patiënten werden preventief geëvacueerd.

Het brandje ontstond omstreeks 4.30 uur en werd snel opgemerkt door een rookdetector in de ziekenhuiskamer. De brandweer moest niet blussen, maar wel ventileren. De schade bleef beperkt. Er vielen ook geen gewonden. De patiënt in de kamer had wel last van geïrriteerde ogen.

De brand ontstond door de oververhitting van de batterij van een gsm. Deze was aan het opladen. Na de brand zou het ziekenhuis nu overwegen om strengere regels voor het opladen van elektronica toe te passen. Zo wil het aan zijn patiënten vragen om gsm’s, tablets, laptops of andere multimedia enkel overdag op te laden.