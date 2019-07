Moeten paaltjes auto’s van stoep Keizerstraat houden? Wannes Vansina

01 juli 2019

16u36 0 Mechelen Gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) wil dat de stad maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat geparkeerde wagens niet langer gebruikers van het voetpad in de Keizerstraat hinderen.

“Auto’s staan geparkeerd tot op het voetpad, met hun achter- of voorbumper en belemmeren zo de doorgang op het veel en intensief gebruikte voetpad. Kruisen van voetgangers wordt moeilijk, rolstoelgebruikers raken in moeilijkheden. Kan er door de plaatsing van zogenaamde varkensruggen of flexibele paaltjes een oplossing uitgewerkt worden?”, aldus Hendrickx. Het stadsbestuur zegt in een antwoord de vraag te zullen voorleggen aan de eerstvolgende plangroep mobiliteit.