Moeder loopt dochter (15) achterna met broodmes en roept “I’ll kill you” Tim Van Der Zeypen

02 april 2020

20u00 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen van Nigeriaanse afkomst riskeert een celstraf van veertig maanden. In november 2019 achtervolgde ze haar vijftienjarige dochter met een broodmes. Ze haalde daar ook mee uit. “Poging doodslag”, oordeelde het parket maar daar was de verdediging het niet mee eens.

Wat de aanleiding voor de ruzie tussen moeder en dochter was, is nog steeds niet duidelijk. Maar dat er in het verleden al heel wat problemen waren tussen de twee, werd vandaag op zitting wel benadrukt door openbaar aanklaagster Nele Poelmans. Op 5 november liep één van de vele discussie bijna na fataal af. “De moeder liep toen haar dochter achterna met een groot broodmes terwijl ze ‘I’ll kill you’ riep. Wanneer ze haar dochter uiteindelijk te pakken kreeg, nam ze haar vast en probeerde ze steken”, zei Poelmans nog. “De dochter raakte niet gewond. Omdat haar jongere broer tussenbeide kwam en de moeder wegduwde.”

Bezem

Inmiddels was de politie erbij gehaald en konden de gemoederen in het gezin bedaren. De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor en de aanwezige kinderen werden verhoord. Daaruit bleek dat de dochter eerder ook al een bord naar het hoofd kreeg geslingerd en was aangevallen met een bezem. Het vijftienjarige meisje stelde zich ook burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van één euro provisioneel. Haar advocate vertelde de rechtbank dat de tiener al jaren de zorg van het huishouden op haar nam. De openbaar aanklaagster vorderde een celstraf van veertig maanden met een eventueel uitstel.

“Geen intentie om te doden"

“Maar dan wel gekoppeld aan enkele strikte voorwaarden zoals een residentiële behandeling voor haar psychologische problematiek”, besloot Poelmans. Een straf waar de verdediging zich niet tegen leek te verzetten. Al vroeg de advocate van de vrouw om de herkwalificering van de feiten. “De intentie om te doden was hier niet aanwezig", benadrukte meester Avelien Van der Veken.

Zij betwistte de feiten niet maar kaderde ze wel. “De dochter haalde het bloed vanonder haar nagels en mijn cliënte moest steeds het onderspit delven. Het was duidelijk dat die vrouw daar niet kon blijven”, aldus de strafpleiter. Inmiddels werden er vanuit de gevangenis al stappen gezet om in begeleiding te gaan. “Binnenkort krijgt ze hulp van het OCMW en zal ze zo haar leven opnieuw op de rails kunnen krijgen”, besloot meester Van der Veken.

Een vonnis volgt op 23 april.