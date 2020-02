MNM-presentator speelt thuismatch met musical over pleegzorg: “Schrijnend en tegelijk hartverwarmend” Wannes Vansina

11 februari 2020

10u40 0 Mechelen “De combinatie met ochtendradio is soms een ramp, maar ik doe het zo graag!” MNM-presentator Wanne Synnave (23) gaat drukke weken tegemoet. Op 7 maart gaat zijn popmusical ‘June Foster’ in Mechelen in première. De auteur en regisseur speelt dus een thuismatch, ook omdat hij kan samenwerken met zijn moeder Tinne De Groot en haar partner Ronny Plovie. “Als regisseur is hij even de baas”, lacht zij.

June Foster is de vijfde musical van The Singing Factory, mede opgericht door De Groot en Plovie dat de thuisbasis vormt van drie kinder- en jongerenkoren. Net zoals bij de voorgaande producties kiest het Berchemse productiehuis voor een maatschappelijk relevant thema, in dit geval pleegzorg.

“Het is een thema dat niet zo vaak aan bod komt. Vorig jaar kwam ik er zelf voor het eerst mee in aanraking dankzij de film ‘Instant family’. Ik ben mij erin gaan verdiepen en werd geconfronteerd met vaak heel schrijnende, maar tegelijk ook hartverwarmende verhalen. Echt iets voor een musical, dacht ik”, zegt Wanne.

Familiemusical

De popmusical vertelt het verhaal van de 16-jarige June, die met haar twee jongere broers terechtkomt bij pleegmoeders Allison en Jess. Ze moet leren omgaan met haar nieuwe omgeving, de eerste liefdesproblemen van haar (homoseksuele) broer en haar nieuwe vrienden.

“Het is een zwaar thema, maar ik houd het luchtig en vrolijk. Het is een echte familiemusical. Iedereen gaat met een goed gevoel naar huis”, stelt de auteur gerust. De acteurs: jongeren tussen 12 en 15. Ze worden begeleid door een live band met professionele muzikanten en kinderkoor Melodia.

Ramp

De repetities gingen ongeveer een jaar geleden van start. Voor de sidekick in de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow is de combinatie geen evidentie. “Soms is het een beetje een ramp. In het weekend ben ik kapot van een week vroeg opstaan, maar ik doe dit zo graag dat ik er graag mijn energie insteek.”

Voor het eerst kiest The Singing Factory met het TheAtrium voor Mechelen als locatie, al is het dan uit noodzaak door een gebrek aan geschikte zalen. Dat Wanne de voorstelling mag maken met zijn zus (regieassistente), moeder (houdt zich met de kinderen bezig) en haar partner (muzikant) maakt het helemaal een thuismatch, al is dat niet de eerste keer.

Baas

“Ik vind het heel fijn dit samen te kunnen doen”, zegt Tinne. Ook al heeft haar zoon het dan voor het zeggen. “Ik geef mijn mening, maar laat hem de baas zijn. Vorige week vroeg ik nog of een bepaalde scene zo bedoeld was en dat bleek zo. Dat is dan zijn keuze. De rest thuis zegt wel eens: ‘Kunnen jullie over niks anders meer babbelen dan over musical?’”, lacht ze.

Wanne hoopt in de toekomst nog vaak te mogen samenwerken, al zou hij ook nog graag een keertje acteren. Dat is geleden van een Piet Piraatshow een jaar geleden. Ik ben blij over twee maanden mee te kunnen spelen in Ganesha in het Fakkeltheater.”

‘June Foster’ speelt op 7, 8, 13 en 14 maart in zaal TheAtrium te Mechelen. Tickets en info: www.singingfactory.be.

Pleegzorg Vlaanderen opgetogen over project: “Musical zal pleegkinderen helpen”

De musical kwam tot stand in samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen. De organisatie hoopt dat ‘June Foster’ pleegkinderen zal helpen. “In Vlaanderen wonen op dit moment 7.100 kinderen bij een pleeggezin. Heel wat onder hen zullen zich ongetwijfeld kunnen inleven in het verhaal van de musical. Vaak worstelen ze met het gevoel dat ze de enige zijn die in een ander gezin wonen”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. De generale repetitie wordt ook gespeeld voor pleegkinderen en hun pleegouders.

Heselmans hoopt ook dat de musical nieuwe gezinnen zal prikkelen om zich kandidaat te stellen. “Het pleeggezin van June en haar broers bestaat uit twee pleegmama’s. Voor ons is dat niet zo opmerkelijk, want pleeggezinnen bestaan natuurlijk niet alleen uit traditionele gezinnen. Belangrijk is vooral dat je een groot hart hebt voor kinderen en respect voor ouders die het moeilijk hebben. Er zijn nog heel wat kinderen in Vlaanderen die op zoek zijn naar een pleeggezin.”