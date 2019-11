Misty Moon lanceert eerste bier. “De rokerige smaak verwijst naar de legende van de Maneblussers” Wannes Vansina

14 november 2019

07u47 4 Mechelen Mechelen is een artisanale brouwerij rijker: Misty Moon. Komend weekend stelt bezieler Marc De Laet (50) in café Maanlicht zijn eerste bier voor: de ‘smokey tripel’ Clair de Lune. De brouwerij is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. “De schuld van mijn vrouw”, lacht de brouwer. Sigrid Heymans geeft dat ook ruiterlijk toe. “Maar ik heb nergens spijt van.”

Al drie jaar experimenteren Marc en zijn vrouw met bierbrouwen in de keuken van hun appartement. Marc kreeg de smaak te pakken nadat Sigrid haar man overtuigde om samen met enkele vriendinnen mee te gaan naar een bierfestival in Brussel. “Tot dan dronk ik de klassiekers als Leffe, Grimbergen en Duvel. Op het festival is voor mij een nieuwe wereld opengegaan, die van speciale bieren”, vertelt Marc.

Water

Toen hij vervolgens een pakket kreeg om zelf bier te brouwen, was het hek van de dam. Sindsdien wordt er in een ketel van 50 liter en met behulp van plastic vergistingsemmers regelmatig bier gebrouwen ten huize Marc en Sigrid. Zij helpt graag mee. Meer nog: hun beste bieren tot nog toe brouwden ze samen.

“Ik was blij dat ik hem meekreeg naar dat festival, maar de gevolgen had ik niet kunnen inschatten”, lacht ze. “Het is schrikken, maar aangenaam. Het is leuk om samen te doen, al is bier brouwen keivroeg opstaan.”

Het was ook een leerschool. “De eerste bieren waren lekker, maar er zaten nog veel brouwfouten in natuurlijk. Ik ben dan in de literatuur beginnen zoeken. Weet je wat het meest complexe bestanddeel is? Water. Als uw waterprofiel anders is, dan smaakt uw bier ook anders”, vertelt Marc.

Maanlicht

Dat het nog jonge café Maanlicht in de Frederik de Merodestraat zaterdag de primeur krijgt, is geen toeval. Het was uitbater Kevin Polfliet die Marc overtuigde om met zijn bieren naar buiten te komen. “Het begon toen ik Marc vertelde dat ik in het café graag een eigen bier zou hebben. Hij heeft mij vervolgens vijf brouwsels laten proeven.”

Twee vielen heel erg in de smaak en de cafébaas overtuigde de brouwer om op grotere schaal te brouwen. Dat gebeurde niet in de eigen keuken, wel in een professionele brouwerij. De Claire de Lune is het eerste waar de brouwer mee naar buiten komt en het is meteen een specialleke: het is een gerookt bier.

Legende

“Het rokerige van de Claire de Lune verwijst dan weer naar de brand die de Mechelaars meenden te zien op hun toren.” Wel meer staat in het teken van de legende van de Maneblussers. Ook de naam van de brouwerij zelf verwijst er naar. Begin volgend jaar komt Misty Moon met een tweede bier, een donkere tripel dit keer. Dat krijgt de naam Dark of the Moon mee. “Ik ga blijven experimenteren in mijn keuken en wil rond Halloween komen met een ‘Howling at the Moon’.”

Marc heeft de smaak zo te pakken dat hij van brouwen zijn beroep wil maken. “Van zodra dat er genoeg fondsen zijn, ga ik op zoek naar een plek waar ik een brouwerij kan starten, liefst met een proeflokaal.”

De Clair de Lune wordt zaterdag gelanceerd tijdens een Winterbierenweekend in Maanlicht, met ook Gouden Carolus Christmas en een bier van La Flamme uit Kapelle-op-den-Bos (op zondag). Het café opent zaterdag de deuren om 12 uur, zondag om 14 uur.