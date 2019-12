Minderjarige kledingdieven vallen in herhaling Wannes Vansina

28 december 2019

11u24 1 Mechelen De politie van Mechelen heeft donderdagnamiddag vier minderjarigen gevat op verdenking van diefstal. In hun voertuig werd een grote partij gestolen kledij en schoenen aangetroffen.

De politie werd omstreeks 14.45 uur door een ANPR-camera op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een voertuig met Duitse nummerplaat op de N16. De bestuurder was gekend in verschillende dossiers van diefstallen. Agenten konden het voertuig niet veel later intercepteren op de E19 en trof vier inzittenden aan.

“Van de vier inzittenden kunnen er twee jongens geen identiteitsdocumenten voorleggen. Zij verklaren 14 en 16 jaar te zijn. Een meisje van Roemeense nationaliteit is 15 jaar, terwijl de bestuurder aan de hand van een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk 17 jaar blijkt te zijn. Alle inzittenden zijn bij de politie gekend voor eerder gepleegde feiten”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

In het voertuig een grote partij kledij en schoenen. Ze zijn beschadigd door het verwijderen van het veiligheidslabel. “Onderzoek toont aan dat de goederen gestolen werden uit winkels in Mechelen. Het viertal wordt voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket.” De goederen en het voertuig werden in beslag genomen.