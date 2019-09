Minderjarige inbrekers van BA Campus Caputsteen geplaatst door jeugdrechter TVDZM

12 september 2019

17u21 0 Mechelen De twee minderjarige inbrekers die gisteren door de politie werden ingerekend na een inbraak bij Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen worden geplaatst in gesloten instellingen. Dat hebben de jeugdrechters van Mechelen en Brussel donderdagnamiddag beslist en werd zopas bevestigd door het parket.

De twee zestienjarigen drongen de school langs de Caputsteenstraat binnen kort voor 7.00 uur woensdagochtend. Niet veel later zou een van de medewerkers van de school hen op heterdaad betrappen. De politie werd erbij gehaald en die was snel ter plaatse.

Een verdachte kon worden opgepakt op het schooldomein zelf, de tweede niet veel later na een heuse klopjacht. Hiervoor werd er zelfs een helikopter van de Federale Politie ingezet. Die assisteerde de verschillende patrouilleploegen op de grond. Na hun arrestatie, werden de twee overgebracht naar het politiekantoor en verhoord.

Gelosten jeugdinstelling

In de loop van donderdag werden ze voor de jeugdrechters gebracht. “Een minderjarige werd door de jeugdrechter in Brussel geplaatst in het gesloten centrum van Saint-Hubert, de andere minderjarige werd door de jeugdrechter in Mechelen geplaatst in Everberg”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Tijdens de inbraak maakten de daders weinig buit. Volgens de directie was er enkel een kleine geldsom verdwenen, maar waren er wel al enkele spullen klaargezet die de daders vermoedelijk wilden meenemen. Ook de schade zou beperkt zijn gebleven. “Aangezien er werd ingebroken in een leegstaand gebouw van de school en de inbraak snel werd opgemerkt door de school en enkele buurtbewoners”, besloot de directie.