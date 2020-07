Minderjarige hangt uit autoraam Tim Van Der Zeypen

21 juli 2020

13u40 0

De politie van Mechelen-Willebroek heeft een voertuig uit het verkeer gehaald. De chauffeur had geen rijbewijs en het voertuig zelf bleek niet te zijn verzekerd. Hij werd opgemerkt door de politie nadat de agenten een minderjarige passagier hadden opgemerkt dat uit het autoraam hing. “Wanneer het voertuig aan de kant werd gezet, bleek dat een andere minderjarige passagier niet in een kinderzitje zat”, meldt de politiezone. Bij de verder controle, stelden de politie-inspecteurs alle andere inbreuken vast en werd de wagen in beslag genomen.