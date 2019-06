Militair op rust bouwt toestel om fijnstof én geluid te meten, stad geeft subsidie van 5.000 euro Wannes Vansina

17 juni 2019

16u44 2 Mechelen Buurtcomité Rondom ’t Veer heeft maandag 5.000 euro gekregen van de stad voor het uitrollen van een luchtmeetproject in Mechelse woonbuurten. Patrice Delathouwer (63) ontwikkelde een toestelletje dat niet alleen het fijnstof en stikstof in de lucht meet, maar ook het geluid.

De creatie van ingenieur en militair op rust Delathouwer doet veel meer dan de meettoestelletjes waarmee Curieuzeneuzen een tijd geleden de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart bracht. Dat mat enkel het stikstofgehalte. Het toestel van de Mechelaar meet daarnaast ook fijn stof, de temperatuur, de luchtvochtigheid én de geluidsdruk en stuurt de gegevens dankzij een wifiverbinding ook nog eens rechtstreeks door naar een server.

Over hele stad

Hij bouwde het meettoestel aanvankelijk naar aanleiding van Waterkant, een groot nieuwbouwproject in de Tichelrij. “Deze zou 2.000 in- en uitrijdende vrachtwagens met zich meebrengen. Ik wilde weten wat daarvan de impact was”, vertelt Delathouwer. Het was zijn buurman die hem aanraadde om er meer mee te doen. Het prototype zal na een aantal tests worden verspreid over de stad.

Scholen

“Luchtkwaliteit is overal een bekommernis. Iedereen wil weten hoe het in zijn buurt is gesteld. We zouden ons meettoestelletje ook graag in elke school hebben zodat de kinderen kunnen zien hoe het gesteld is met hun buurt. Dan kunnen ze meteen zien welke piek hun ouders veroorzaken wanneer ze hun kinderen met de wagen naar school brengen”, zegt Petter Michelsen (67) van Rondom ‘t Veer.

Schepen van Klimaat Marina De Bie is enthousiast en beloonde het project maandag met een subsidie van 5.000 euro om de ontwikkelaars toe te laten het verder uit te werken. Daarnaast kregen ook zeven andere burgerprojecten die inzetten op CO2-reductie of klimaatadaptatie een toelage, goed voor een totaalbedrag van 36.465 euro. Dat is meer dan het dubbele van wat begroot was. “We willen burgers activeren voor het klimaat”, zegt ze.

Moestuin

De Keeting ontvangt 5.000 euro voor het bestendigen van haar repaircafé. Zon op Wielen krijgt evenveel voor de bouw van een tweede elektriciteitsgenerator met zonnepanelen voor jeugdkampen, net als een kleinschaligere spin-off door Mechelen Beleeft: het bouw een fietsaanhangwagen met zonnepanelen, maar dan zonder koelkasten. Spreeuwenhoek krijgt 2.775 euro voor het geven van een tijdelijke invulling van de oude voetbalvelden van KFC Muizen met onder meer kippenrep, moestuin en crossparcours.

Deelbaar Mechelen kreeg dan weer 5.000 euro voor de opstart van een Zadenbib, TOPinamBUUR 3.690 euro voor de creatie van een biologisch voedselbos in de buurt van de Landbouwstraat. Woonzorgcentrum Hof van Egmont tenslotte krijgt 5.000 euro voor de aanleg van een moestuin voor bewoners én buurtbewoners. “Er zit veel kennis bij onze bewoners qua tuinieren. Sinds een maand kunnen ze samen met vrijwilligers uit de buurt groenten kweken”, aldus Vincent Van Gorp van het Hof van Egmont.