Meubeldiefstal blijkt misverstand: dief brengt kasten terug Wannes Vansina

17 februari 2020

Het gezin in de Toekomststraat in Muizen heeft zijn gestolen meubels terug. Het had vorige week maandag drie kasten in de carport gezet om schilderwerken binnen mogelijk te maken. ’s Avonds bleken de meubels verdwenen, maar sinds afgelopen weekend staan ze weer op hun plaats. Bleek dat een man de kasten had meegenomen in de veronderstelling dat ze wegmochten, wat dus niet het geval was. John Kinnart bedankte op sociale media iedereen die mee had geholpen bij het ophelderen van de diefstal en zag er de humor van in. “Indien iemand meubelen weg wil: ik heb zijn nummer.”