Metaalvissers halen kreeft uit Leuvense Vaart: “Geen bijzondere vangst, maar wel intriest exotenverhaal” Tim Van Der Zeypen

21 juni 2020

16u00 0 Mechelen Twee jonge metaalvissers van 10 en 13 jaar oud uit Keerbergen hebben in Mechelen een rivierkreeft opgevist. “Geen bijzondere vangst”, reageert Natalie Sterckx van Natuurpunt. “Maar het is wel een intriest exotenverhaal.”

De twee jonge vissers keken vreemd op bij het bovenhalen van hun vislijn. Aan hun vangst hing niet enkel een metalen voorwerp maar ook een rivierkreeft. De kreeft was niet groot. Ze had de grote van een gamba. “Er zwemmen dus blijkbaar kreeften in de Vaart rond”, aldus de tieners.

Over welk soort kreeft het gaat is niet duidelijk. Ook Natuurpunt is niet helemaal zeker. “Wel zeker is dat het om een rivierkreeft gaat”, zegt Sterckx. “Het is ook duidelijk een exotisch type. Er zijn verschillende uitheemse rivierkreeften. Het zijn allemaal invasieve exoten.”

Amerikaans

Naar verluidt kan je in de Vlaamse waterlopen zowel Turkse als Amerikaanse rivierkreeften tegenkomen. “Wellicht gaat het in dit geval om de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft”, luidt het nog. Ook al gaat het volgens Natuurpunt niet om een bijzondere vangst, de natuurorganisatie benadrukt wel dat veel mensen mogelijk niet op de hoogte zijn dat er in de Vlaamse waterlopen Amerikaanse kreeften leven.

“Het blijft dus wel een intriest exotenverhaal”, besluit Sterckx. “Enkel de Europese rivierkreeft is inheems. Alleen zijn deze zowat uitgestorven omdat al deze exoten een ziekte met zich meebrachten.” De Amerikaanse rivierkreeft werd na de vangst wel opnieuw losgelaten in de Leuvense Vaart.