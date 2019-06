Met tandpasta of waspoeder naar Technopolis? Korting aan de kassa Els Dalemans

28 juni 2019

19u29 0 Mechelen Het doe-centrum voor wetenschap en technologie Technopolis in Mechelen geeft bezoekers de komende 14 dagen korting wanneer ze bij hun bezoek een ‘element’ meebrengen. “Wie ons aan de kassa lithium, fluor of natrium toont, betaalt tot 15 procent minder”, zegt Ester Blockx.

“Deze zomer pakt Technopolis uit met #InMijnElement, een reeks uitdagingen naar aanleiding van het jaar van de chemie. Om #InMijnElement extra in de kijker te zetten, organiseren we tijdens de eerste twee weken van juli een ludieke actie rond elementen. Bezoekers die ons aan de kassa een smartphone of gsm tonen - waarvan de batterij lithium bevat - krijgen 5% korting op hun dagticket. Wie tandpasta of mondwater - deze bevatten fluor - meebrengt, heeft recht op 10% korting. En wie wasmiddel, bakpoeder of zeep met natrium aan de kassa toont, krijgen zelfs 15% korting”, somt Blockx op. Om praktische redenen is de actie niet geldig op onlinetickets.

Oog in oog met de toekomst

“We geven nog een extra reden om in juli of augustus naar Technopolis af te zakken. Eén van de interactieve pop-upmodules uit de Techpeditie van IMEC staat tijdens de zomervakantie in Technopolis. IMEC is het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen. Via deze module maak je kennis met straffe technologieën die het leven leuker, gezonder en duurzamer maken. Je komt als het ware oog in oog te staan met de toekomst.”

“We focussen niet alleen op de toekomst, maar ook op onderzoek. In samenwerking met het VIB-KULeuven Center for Brain & Disease Research geven we in juli en augustus meer info over single cell-technologie. Universiteit Antwerpen stelt op haar beurt baanbrekend onderzoek naar ‘elektrische bacteriën’ voor in Technopolis.”