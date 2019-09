Met de bakfiets naar de werf: stad richt fiets- en voetpadenteam op Wannes Vansina

17 september 2019

17u34 2 Mechelen De stad Mechelen heeft een speciaal fiets- en voetpadenteam in het leven geroepen. De vijf medewerkers moeten door middel van kleine ingrepen de wegen voor zachte weggebruikers ontdoen van ongemakken als putten, drempels en onkruid. Of ze het euvel goed hebben opgelost, kunnen ze meteen zelf ervaren. Zich verplaatsen doen ze veelal met een bakfiets.

De vijf werden vrijgemaakt bij de uitvoeringsdiensten specifiek om fiets- en voetpaden te onderhouden. Ze zullen structurele aanpassingen doorvoeren, zoals het verlagen van boorden, het nivelleren van klinkers of het vullen van putten. Zo werd dinsdag in de Stationsstraat een vervelende drempel in het fietspad weggewerkt. Eerder gebeurde hetzelfde aan het ‘kruispunt McDonalds’.

Daarnaast zal het team ook de paden proper houden door onkruid of glas te verwijderen, takken te snoeien of zout te strooien bij ijzel. Een fietstechnieker houdt zich bezig met het herstellen van kapotte fietskluizen of het aanleggen van schuine goten voor rolstoelgebruikers.

Duizend klussen

“Meldingen of klachten over het openbaar domein worden vandaag al goed opgevolgd door onze diensten, maar met dit speciaal team geven we resoluut voorrang aan meldingen over fiets- en voetpaden”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. “We proberen meldingen binnen de twee dagen op te lossen. Bij structurele problemen zal het afhangen van de omvang, maar ook hier willen we de wachttijd beperken.” Hij hoopt dat het team tijdens deze bestuursperiode zo’n duizend klussen zal kunnen uitvoeren.

Zijn collega voor Mobiliteit Alexander Vandersmissen wijst erop dat kleine ingrepen een groot verschil kunnen betekenen voor pakweg senioren of personen met een beperking. “Dit team zal een spil vormen van het plan om vanaf 2020 jaarlijks zo’n dertig straten onder handen te nemen om de bewandelbaarheid te verbeteren, in de eerste plaats waar veel senioren wonen.”

In de binnenstad is de bakfiets zoveel gemakkelijker.

Je zet hem gewoon neer waar je aan het werken bent,

terwijl je met de camionette altijd op zoek moet

naar een officiële parkeerplaats Arbeider Danny Vanwynsberghe

Cargofiets

Het team zal zich niet alleen over fietspaden buigen, maar er ook gebruik van maken. De leden zullen zich immers vaak verplaatsen met een bakfiets. Deze werden voor de herkenbaarheid volledig bestickerd. Dinsdag werd ook voor het eerst een cargofiets in gebruik genomen voor groenonderhoud. “Het sturen is nog wat wennen”, zegt arbeider Danny Vanwynsberghe, “maar ik zie het helemaal zitten. Ik ben voorstander. Zeker in de binnenstad is de bakfiets zoveel gemakkelijker. Je zet hem gewoon neer waar je aan het werken bent, terwijl je met de camionette altijd op zoek moet naar een officiële parkeerplaats.”

Een euvel aan het openbaar domein melden kan via www.mechelen.be/meldingen of via tel. 0800 20 800.