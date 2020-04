Merendeel ouders heeft kind online ingeschreven voor basisschool Wannes Vansina

08 april 2020

Het overgrote deel van de kinderen uit Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Zemst geboren in 2018 is ingeschreven in een kleuterschool.

Voor het eerst diende dat online te gebeuren en dat verliep zonder noemenswaardige problemen. Slechts een vijftigtal kinderen werd niet bereikt, vooral uit Mechelen, maar in de scholen in de buurten waarin ze wonen is volgens Lokaal Overlegplatform (LOP) regio Mechelen nog voldoende plaats. Of iedereen ook de school van eerste keuze heeft, is nog niet bekend. Volgens voorzitter Stefaan Deleus moet dat voor meer dan 9 kinderen op 10 het geval zijn. De resultaten worden bekendgemaakt op 24 april.