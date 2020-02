Merad neemt intrek op Vismarkt met nieuw concept Wannes Vansina

19 februari 2020

20u46 16 Mechelen Vanaf morgen donderdag is het publiek welkom in de nieuwe Merad op de Mechelse Vismarkt. De Turkse eigenaars starten er met een nieuw concept nadat de bekende horecapanden meer dan vier jaar leegstonden.

Uitbater Kris Kuijpers sloot op 31 december 2015 de deuren voor het dan veertig jaar oude Den Akker nadat Den Stillen Genieter dat een jaar eerder had gedaan. Intussen liet eigenares Hilda Lauwers de horecapanden renoveren en samenvoegen tot een.

Sinds vandaag woensdag is er ook opnieuw leven in het pand. Burhan Demir en zijn echtgenote Dilara stelden tijdens de openingsreceptie de nieuwe Merad voor. Zondag namen ze afscheid van de Merad in de stationsbuurt om op de Vismarkt een nieuw verhaal te starten.

Terras

Je kan nog altijd shoarma krijgen, maar dat verdwijnt meer naar de achtergrond. De nieuwe Merad is een restaurant. Terwijl de uitbaters in de Hendrik Consciencestraat meer focusten op bezoekers die snel iets wilden eten, mikken ze nu op genieters.

Blikvanger is een nieuw terras aan de Dijle, naast dat op de Vismarkt. Bezoekers zijn ’s ochtends welkom vanaf 9 uur voor koffie en cake of gebak. Vanaf dan is de keuken de hele dag open. Merad heeft geen sluitingsdag.