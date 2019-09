Merad neemt in januari intrek in voormalig ‘Den Akker’: “Vismarkt is perfecte plek voor ons” Wannes Vansina

17 september 2019

17u41 0 Mechelen Het voormalige Den Akker in Mechelen heeft na bijna vijf jaar een nieuwe bestemming beet. Het Turkse restaurant Merad ruilt zijn stek in de Hendrik Consciencestraat begin volgend jaar in voor de Vismarkt. “De perfecte plek voor ons.” De renovatie van het pand loopt op de laatste benen. Eigenares Hilda Lauwers investeerde bijna anderhalf miljoen euro. “Als bedanking krijg ik van de stad een cadeau van 40.560 euro leegstandtaks.”

Afgelopen weekend maakte Merad de verhuis bekend. “We hebben blijkbaar een bom laten vallen”, lacht Dilara Demir, die het restaurant – toen nog een pitabar – in 2011 overnam samen met haar man Burhan. “De zaak is nu in handen van de architect, begin januari openen we de deuren met een groot openingsfeest. We steken Merad in een nieuw jasje, al zal het tegelijkertijd heel vertrouwd aanvoelen. We zullen al vanaf ‘s morgens open zijn voor koffie en gebak, maar de late openingsuren blijven.”

“De prijs zal op de Vismarkt wel wat hoger liggen, maar het blijft heel betaalbaar. De klanten krijgen er ook een betere kwaliteit voor terug. Een uitgebreider menu, een ruimer terras en een mooi binnenterras aan het water.” De verhuis is een noodzaak. “Ons oude pand is te klein en wordt oud. We hebben een naam opgebouwd en wilden Merad een upgrade geven. De Vismarkt is de perfecte locatie voor ons. Toen we zagen dat het pand te huur stond, hebben we de eigenares benaderd. Er waren heel veel kandidaten, maar uiteindelijk heeft ze voor ons gekozen.”

Hilda Lauwers is blij met de intrek van het Turkse restaurant. “Ik heb veel amateurs gezien, maar ik zit 58 jaar in de zakenwereld en wilde niet met de eerste de beste in zee gaan.” De eigenares investeerde naar eigen zeggen bijna anderhalf miljoen euro in de samenvoeging en renovatie van Den Akker en Den Stillen Genieter en de realisatie van twee appartementen en kantoren boven.

Meerwerken door instabiliteit

In januari zal het vijf jaar geleden zijn dat Chris Kuijpers de deuren van Den Akker achter zich dichttrok. “We zitten daar met twee zeer oude panden”, verklaart ze de lange duurtijd. “In de kelder hebben we aan de funderingen moeten werken om ze stabiel te houden. Dat is de oorzaak waarom het zo uit de hand is gelopen. Geloof me: hoe rapper het klaar is, hoe liever ik het heb. Dat is alleen maar in mijn eigen belang.”

“Ik wilde ook kwaliteit”, geeft ze een tweede reden. “Binnenin is alles zowat vernieuwd, op waardevolle elementen zoals de massieve eiken trap na. Ik stak een lift, investeerde voor de horecazaak in een toilet voor personen met een handicap. Ook de kaaimuur zal ik nog laten doen.” Vandaar dat ze er niet bij kan dat de stad haar nu een belasting voor leegstand- en verkrotting oplegt van liefst 40.560 euro.

“Door de onvoorziene meerwerken ben ik inderdaad over tijd gegaan, maar ik heb er alles aan gedaan om het tiptop in orde te maken. De stad weet dat: de diensten zijn regelmatig komen kijken. En dan krijg ik dit als cadeau? Ik ga het niet zo laten. Alle moeite, alle last, alle ambras die ik met de werken gehad heb om die panden in orde te maken... Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar dit is niet aanvaardbaar.”

Onbewoonbaar

Schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (Vld-Groen-M+) wijst erop dat de panden wel heel lang hebben leeggestaan. “Ze liggen op een van de belangrijkste pleinen in onze stad. We hebben daar veel commentaar op gekregen. De eigenaar kan altijd bezwaar indienen en zal dan worden uitgenodigd op een hoorzitting om te argumenteren waarom de taks niet verschuldigd zou zijn.”

De taks wordt overigens niet geheven op het horecagedeelte, wel op de verdiepingen, die in februari 2011 ongeschikt en onbewoonbaar werden verklaard. Volgens de stad heeft de eigenaar alle mogelijke vrijstellingen opgebruikt en was ze reeds acht jaar vrijgesteld.