Meettoestellen gestolen bij inbraak Tim Van Der Zeypen

20 juni 2020

12u20 0

Bij een inbraak in een bedrijfsgebouw in de Wayenborgstraat hebben dieven enkele meettoestellen gestolen. De daders geraakten binnen via een raam van het gebouw. Eens binnen werd het hele gebouw doorzocht. De daders zijn voorlopig nog spoorloos.