Meest belezen kat krijgt opvolger: “Renée deed onze sociale media ontploffen” Wannes Vansina

20 februari 2020

12u44 8 -- -- Mechelen Ozlo, de meest belezen kat van Vlaanderen, heeft een opvolger. De Mechelse boekhandel Salvotor haalde een nieuwe poes in huis en deze deed de sociale media van de winkel meteen ontploffen.

De rosse kater Ozlo was veertien jaar de lieveling van de bezoekers van de boekhandel in de Befferstraat, tot het dier in augustus overleed. Intussen trippelt er op kousenvoetjes en nieuwe viervoeter door Salvator: Renée, een 8-jarige kattin.

Donderdagochtend verliet de streepjeskat met witte bef voor het eerst het bovengelegen appartement en trok ze op verkenning in de winkel, een moment dat de winkel op sociale media deelde met de volgers. “Onze Facebook- en Instagrampagina zijn daarop ontploft. Ongelofelijk!”, lacht baasje Karla De Ceulener.

De kans dat je Renée bij het binnenkomen meteen tegen het lijf loopt, is nog erg klein, ook al wordt geprobeerd om haar met koekjes naar beneden te lokken. “Ze is nog volop het huis aan het verkennen. Het is zeker geen angstige kat, maar de veel onbekende geluiden in de winkel zijn er voorlopig nog iets te veel aan.”

Bezoekers leefden mee met de dood van Ozlo - Salvator ontving tientallen condoleancebrieven - en beginnen nog vaak over de kat. “Zijn verhaal is duidelijk nog niet vergeten. Hij gaat nog vaak over de tongen.” Of Renée een even grote lieveling wordt, valt nog af te wachten. “Aan een kat heb je niks te zeggen”, weet Karla.

Het is trouwens geen toeval dat Salvator voor een oudere geadopteerde kat kiest. Een jonge zou te veel rommel maken in de winkel.