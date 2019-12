Meerderheid deelnemers mobiliteitsproject wil auto delen Wannes Vansina

06 december 2019

17u24 0 Mechelen 21 gezinnen van de Mechelse wijk Arsenaal hebben in oktober deelgenomen aan ‘Delende buurten’, een pilootproject dat Autodelen.net en Taxistop organiseerden op vraag van de stad.

Buurtbewoners werden uitgedaagd om 30 dagen de wagen aan de kant te laten staan ten voordele van duurzame mobiliteitsalternatieven. In ruil mochten ze een waaier aan duurzame alternatieven voordelig uittesten. De meerderheid geeft aan in de toekomst hun wagen niet te zullen vervangen en over te stappen op autodelen.

Daarnaast kregen verschillende deelnemers de smaak te pakken van elektrische fietsen of gingen ze op zoek gaan naar de aangeboden mobiliteitsalternatieven. Tijdens het experiment voelden deelnemers zich gemiddeld bewuster (46,7%), gelukkiger (40%), vrijer (33,3%) en meer verbonden met hun omgeving (33,3%).

De stad wil het initiatief herhalen. “Om de toenemende parkeerdruk in bepaalde wijken en buurten te verlagen en de leefbaarheid te verhogen”, aldus schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.