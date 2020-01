Meer vrijetijdskansen voor kwetsbare Mechelaars dankzij UiTPAS Wannes Vansina

15u58 1 Mechelen Mechelen zet de komende jaren extra in op de UiTPAS. Via de kaart krijgen mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief een fikse korting op cultuurtickets en -abonnementen en binnenkort ook bij sportclubs en jeugdverenigingen.

“We moeten solidair zijn met onze meest kwetsbare Mechelaars. We kunnen het niet genoeg benadrukken dat het voor deze doelgroep van groot belang is dat ze voldoende participeert in het vrijetijdsaanbod. Het is een manier om te ontplooien, talenten te ontdekken en vooral om in een structuur en sociaal netwerk terecht te komen”, zegt sport- en preventieschepen Abdrahman Labsir.

Volgens het stadsbestuur is de UiTPAS een efficiënt instrument. Mensen die in aanspraak komen voor het kansentarief betalen een vijfde van de ticketprijs van culturele activiteiten. Ook sportclubs en jeugdverenigingen kunnen nu opgenomen worden. “De komende maanden gaan we met alle sportclubs in gesprek om ervoor te zorgen dat iedereen met volle overtuiging mee kan stappen in UiTPAS-verhaal”, zegt Labsir.

Weg talentencheques

Deze legislatuur wordt 624.300 euro uitgetrokken voor de UiTPAS. Dat ten koste van de Talentencheques, die worden afgeschaft. “Dat Mechelen meer wil investeren in de bestrijding van kinderarmoede, is een goede zaak. Maar meer budget vrijmaken voor kansarme kinderen door tegemoetkomingen voor andere kinderen af te nemen, is geen goed beleid”, protesteert Dirk Tuypens (PVDA) tegen de besparing.

Volgens Labsir kon nooit worden aangetoond dat Talentencheques de kansengroepen bereikten. “Participeren aan het bruisende vrijetijdsleven is voor de meeste Mechelaars mogelijk zonder de Talentencheque. Met de UiTPAS zijn we zeker dat elke euro efficiënt wordt ingezet.”