Meer solden, minder koopjesjagers: winkelstraten Mechelse regio nog niet overspoeld door koopjesjagers Antoon Verbeeck

01 augustus 2020

19u22 0 Mechelen Aan kortingen geen gebrek in de winkelstraten van Mechelen, Lier en Heist-op-den-Berg, en toch was het vandaag geen overrompeling op de eerste soldendag. Nochtans waren zowel de lokale besturen als de handelaars voorbereid om in deze coronatijden de koopjesjagers te ontvangen. “Misschien zit dat mondmasker er voor iets tussen? Pas maar eens iets met dat ding op je snoet.”

Enkelrichting voor voetgangers, een verbod voor fietsers en de onvermijdelijke handgels en mondmaskers; wie op de eerste, en uitgestelde, soldendag van deze zomer zijn slag wou slaan, deed dat in uitzonderlijke omstandigheden. “Ik hem me daarnet een nieuwe jurk aangeschaft, mijn eerste en enige soldenaankoop tot nu toe. Ik moet nog op dreef komen”, knipoogt de Mechelse Pascale Schaken. Zij ging op zaterdagmiddag op koopjesjacht op de Bruul. “Het is hier toch wel erg rustig. Je zou niet zeggen dat de solden zijn gestart, ook al zwaaien ze hier en daar al met grote kortingen. Nochtans worden de maatregelen hier heel goed opgevolgd. Misschien zit dat mondmasker er voor iets tussen? Pas maar eens iets met dat ding op je snoet.”

Wegwerpsokken

Handen vol zakken kwam je op de eerste soldendag in Mechelen, Lier en Heist zelden tegen. Koopjesjagers droegen hoogstens twee of drie winkelzakken. “Ik verwacht dat het een rustige soldenperiode gaat worden. Augustus is juli niet, de omstandigheden zijn anders en de mensen konden de laatste weken al iets op de kop tikken tijdens de koppelverkoop. Maar we maken er het beste van”, klinkt het bij Birgitte van de Graaff van Schoenen Gentry op de Bruul, waar men werkt met wegwerpsokken bij het passen van de schoenen.

Mannenmening

“Ik vind het best aangenaam zo. De eerste soldendag vermijd ik meestal omwille van de drukte. Ik had zo’n vermoeden dat het deze zomer wel eens anders zou zijn. De grote kortingen zijn mooi meegenomen, maar ik vind het ook belangrijk dat ik de handelaars in mijn stad kan steunen”, zegt Mechelaar Ives Van Put. “Er wordt gevraagd om alleen te komen winkelen, maar ik heb er met mijn vrouw toch een uitje van gemaakt. Ik ga zelf niet in elke winkel binnen en wacht dan buiten. Als mijn vrouw echt mijn mening wil horen over een bepaald kledingstuk, dan stap ik even de winkel binnen en hou ik rekening met de 1,5 meter afstand.”

Weinig tijd

Ook in Lier en Heist-op-den-Berg bleef de opkomst bescheiden. “Het is minder dan de afgelopen jaren. De koppelverkoop van de laatste weken zal er iets mee te maken hebben. Het is op deze manier ook gewoon minder fijn om te shoppen. In principe moeten klanten maar 30 minuten winkelen, maar op die tijd kan je toch nergens iets uitkiezen en passen?”, klinkt het bij Boetiek Francoise in Lier. Betty Crauwels uit Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) ging zowel in haar eigen gemeente als in Mechelen winkelen. “Normaal ga ik shoppen in Antwerpen. Dat leek me nu geen goed idee. Er zijn nergens wachtrijen aan de pashokjes en er zijn al kortingen van 50 procent. Mij hoor je niet klagen.”