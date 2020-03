Meer sluikstorten tijdens coronacrisis: “Wie betrapt wordt, betaalt fikse boete!” Els Dalemans

16u03 3 Mechelen Het aantal sluikstorten op Mechels grondgebied is sinds de uitbraak van de coronacrisis toegenomen. “Sommige Mechelaars maken misbruik van de verminderde sociale controle om te sluikstorten. Wie betrapt wordt, mag zich aan een fikse boete verwachten”, waarschuwt burgemeester Alexander Vandersmissen.

“De hoeveelheid blikjes en ander afval naast vuilbakken, banken en in de natuur is opvallend toegenomen. Ook vinden we meer gedumpte huisraad, matrassen, stoelen en meer. Onze recyclageparken zijn dan wel gesloten als gevolg van de coronacrisis, de afvalophaling blijft gegarandeerd. Er is dus geen reden om misbruik te maken van de situatie”, zegt Vandersmissen.

Tandje bij

“Onze uitvoeringsdiensten blijven -met de opgelegde voorzorgsmaatregelen- onze Mechelse straten vegen, de vuilnisbakken ledigen, het groen onderhouden en meer. Het kan niét de bedoeling zijn dat we hen net nu nog meer werk bezorgen. We vragen om wat meer respect, en waarschuwen dat er ook nu nog op sluikstorten gecontroleerd wordt. In de toekomst steken we zelfs nog een tandje bij. Toezicht en controle op sluikstorten wordt een van de prioritaire opdrachten van ons nieuw team van bijzondere opsporingsambtenaren.”

Fikse boete

“Wie betrapt wordt op sluikstorten, betaalt een fikse boete. De maximale GAS-boete van 350 euro wordt nog eens vermeerderd met de opruimingskosten van minstens 190 euro. In 2019 werden alles samen 582 GAS-PV’s opgemaakt, maar liefst 279 voor sluikstorten, 59 voor zwerfvuil en 244 voor het aanbieden van huishoudelijk afval op het verkeerde tijdstip.”