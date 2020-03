Meer schade dan buit na inbraak in basisschool Lyceum: “Inbraakalarm schrikte hen wellicht af" Tim Van Der Zeypen

23 maart 2020

12u45 0 Mechelen Dieven hebben afgelopen weekend opnieuw ingebroken in basisschool Lyceum in de Kleine Nieuwedijkstraat. Dieven hebben afgelopen weekend opnieuw ingebroken in basisschool Lyceum in de Kleine Nieuwedijkstraat. Het is al de tweede keer dit schooljaar dat de school werd geviseerd . “Al lijkt het nu meer op vandalisme. De buit was minimaal”, zegt directrice Wendy Heremans.

De directrice van de Mechelse basisschool stelde zelf de inbraak vast. “Ik passeerde en zag glas liggen. Ik wist meteen hoe laat het was”, zucht Wendy. “Toen zag ik dat het raam van het secretariaat was opengebroken.”

De directrice verwittigde de lokale politiezone Mechelen-Willebroek en die kwam ter plaatse voor het nodige sporenonderzoek. De daders zijn voorlopig spoorloos. “Vermoedelijk sloegen ze op de vlucht nadat het inbraakalarm van de school in werking was getreden”, aldus Wendy.

Kleine geldsom

Een grote buit maakten de daders niet. “Er werd een kleine geldsom ontvreemd”, gaat Wendy verder. “De computers en laptops van de kindjes bleven gelukkig onaangeroerd." De ravage in het secretariaat is wel groot. Zo moest één raam er volledig aan geloven en liep schade op.

“We hebben die schade tijdelijk hersteld maar fijn is dit zeker niet”, klinkt het nog. “Want zeker met deze temperaturen is best fris om te werken.” De basisschool in de Kleine Nieuwedijkstraat blijft ondanks de ‘lockdown light’ gewoon geopend. “Om de kinderen van onder meer zorgverleners op te vangen", besluit Wendy.

Tweede keer

In het secretariaat werden ook nog enkele kasten opengebroken én twee geldkistjes, maar die laatste waren leeg en werden achtergelaten. Begin dit schooljaar, in september, werd er ook al ingebroken in de school.

Ook toen was er meer schade dan buit. Twee minderjarige verdachten waren toen ook de school binnen gedrongen door een raam te forceren maar werden op heterdaad betrapt door de conciërge. Hierop sloegen ze op de vlucht maar konden ze na een klopjacht worden opgepakt. De jeugdrechter plaatste hen in een jeugdinstelling.