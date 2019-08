Meer ruimte voor leren zwemmen in Geerdegemvaart, minder voor recreatief Wannes Vansina

16 augustus 2019

10u38 0

Het stedelijk zwembad Geerdegemvaart in Mechelen wijzigt vanaf september de openingsuren. Dat om extra zwemgroepen toe te laten om meer kinderen te leren zwemmen. De zwemschool wordt gecentraliseerd op woensdag en zaterdag. “Het is een aandachtspunt uit het beleidsplan dat nu omgezet wordt in de praktijk. Want het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kunnen zwemmen en liefst zo vroeg mogelijk. Want ook deze vakantie moesten we helaas te vaak vernemen dat er weer een kindje was verdronken”, zegt schepen Abdrahman Labsir. De openingsuren voor het publiek vanaf september:

Maandag: 8-17 uur

Dinsdag: 8-20.30 uur

Woensdag: 8-16 uur (tot september nog tot 20.30 uur open)

Donderdag: 8-20.30 uur

*kanttekening: tussen 17 en 18 uur is enkel het grote bad open voor publiek

Vrijdag: 8-20.30 uur

Zaterdag: 8-9 uur en 12–17 uur

*kanttekening: tussen 8 en 9u is het kleine bad niet open voor publiek vanaf september

Zondag en feestdagen: 8-12.30 uur