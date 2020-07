Medusa Lounge sluit deuren na verbod op waterpijpen: “Verbod is onrechtvaardig” Wannes Vansina

26 juli 2020

18u15 0 Mechelen Shishabar Medusa Lounge aan de voet van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen heeft zaterdag de deuren gesloten. Aanleiding is het “onrechtvaardige” verbod op waterpijpen. “We betreuren het dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen shishabars en andere horeca.”

De Nationale Veiligheidsraad besliste donderdag om het gebruik van waterpijpen in publiek toegankelijke plaatsen te verbieden, omdat deze een verhoogd besmettingsrisico zouden inhouden. De uitbaters van Medusa Lounge moesten dat nieuws uit de krant vernemen en kregen dat ook pas bevestigd na een fysiek bezoek aan de politie.

De uitbaters van Medusa Lounge zien geen andere optie dan de deuren dicht te doen. “90 à 95 procent van onze klanten komt effectief om waterpijp te roken. Net als veel andere shishabars in het land hebben we daarom beslist om te sluiten”, zegt Dennis Akbas.

Niet alleen kon de communicatie beter, hij is het ook niet eens met de beslissing. “Wij hebben net superveel moeite gedaan om ons aan de regels te houden. Klanten moesten vooraf reserveren en hun gegevens achterlaten, wij zorgden ervoor dat ze op voldoende afstand van elkaar konden zitten. We zetten plexiglas, wat veel geld kostte.”

Ook de pijpen zelf waren volgens Akbas volstrekt veilig. “We werken met wegwerpmondstukken. De pijpen en slangen worden tussen gebruiken door grondig ontsmet en gereinigd. Als ik dan zie hoe de mensen soms kort op elkaar op de terrassen zitten, dan voelt dat niet juist dat uitgerekend wij moeten sluiten.”

Het was ook geen gemakkelijke beslissing. “Het was na de lockdown al moeilijk om rendabel te zijn, terwijl we net zwaar hadden geïnvesteerd in een renovatie. Ook de huur loopt door, maar over een premie, heb ik niks gehoord.” De uitbaters hebben geen idee hoelang het verbod zal gelden.