Media-opleidingen lanceren “unieke” oplossingen voor coronaproof praktijkonderwijs Wannes Vansina

08 september 2020

18u40 0 Mechelen De studenten van de Media-opleidingen van Thomas More zullen ook in deze coronatijden evenveel praktijkles krijgen als andere jaren dankzij creatieve oplossingen. “Ik kan gerust zeggen dat sommige van onze vondsten uniek zijn in Vlaanderen”, maakt docent Tom Rumes zich sterk.

Het was volgens de hogeschool een uitdaging om Campus De Ham in Mechelen volledig coronaproof te krijgen. “In plaats van hals over kop alles te gaan omvormen naar online sessies, hebben we voor onze mediastudenten een andere piste gekozen.”

In de voorbije weken werkte een ploeg docenten hard om alle praktijklokalen klaar te krijgen voor veilig onderwijs. Zo kregen de montagecellen tussenschermen en paste men de TV-studio aan, zodat iedereen op afstand kan blijven.

“Onze studenten kunnen de beelden die ze gefilmd hebben nu ook direct vanop hun smartphone uploaden naar de servers van de hogeschool en ze kunnen die beelden vervolgens van thuis uit monteren. De afwerking gebeurt op de campus zelf, maar dankzij deze vernieuwingen kunnen we de capaciteit van de school prima bewaken”, zegt Rumes.

Podcasts

“We spelen ook in op de nieuwe mediatrends”, geeft de docent nog mee. “We hebben bijvoorbeeld een nieuwe audiostudio die speciaal is ontworpen voor het opnemen van podcasts, want die zijn momenteel razend populair. Je kan die studio ook individueel uitlenen. We lenen ook camera’s en drones uit, allemaal volledig veilig natuurlijk.”