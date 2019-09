Medewerkers Voka - KvK Mechelen-Kempen rijden 100.000 km minder met de wagen Wannes Vansina

17 september 2019

17u34 1

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen wil dat de medewerkers in een jaar tijd 100.000 kilometer minder afleggen met de wagen tijdens hun woon-werkverplaatsingen. Het gaat om een daling van 27 procent. “We maken thuis- en telewerken mogelijk voor heel de organisatie. Eén dag per week. Hiermee sparen we zo’n 74.000 kilometer uit. Maar er is meer. Een op de drie medewerkers wil instappen in ons leaseplan voor fietsen. Op die manier kunnen we minstens 26.160 kilometer uitsparen die we normaal met de auto doen”, zegt gedelegeerd bestuurder Tom Laveren. Verder zet de Voka-Kamer in op de vergroening van het wagenpark. Door deze aanpak zal de CO2-uitstoot in een jaar tijd met zo’n 12 miljoen gram dalen.